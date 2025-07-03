Seúl y Washington refuerzan su cooperación en IA

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos han reafirmado su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en ciencia y tecnología, con un enfoque especial en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial (IA).En este contexto, el secretario presidencial de IA y Planificación para el Futuro, Ha Jung Woo, mantuvo el miércoles 6 (hora local) un encuentro en Washington con el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios. Durante la reunión, intercambiaron opiniones sobre posibles vías de colaboración en el ámbito tecnológico y subrayaron la importancia de una gestión integral o "full stack" de los sistemas de IA. Esta deberá abarcar todas las etapas del desarrollo de modelos, desde su planificación y diseño hasta su implementación y operación.Según la Oficina Presidencial, el diálogo también abordó oportunidades para estrechar la cooperación en áreas como los sistemas inteligentes aplicados a la manufactura, el desarrollo de tecnologías de código abierto y la creación de centros de datos impulsados por IA.