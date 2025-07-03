Un norcoreano cruza la frontera y expresa su deseo de permanecer en Corea del Sur

Photo : KBS News

El Estado Mayor Conjunto informó el jueves 7 que un ciudadano norcoreano cruzó la frontera el pasado 31 de julio y fue entregado a las autoridades surcoreanas competentes.El individuo fue interceptado en las proximidades del río Han, en una zona cercana al mar frente a la isla de Gyodong-do, en el municipio de Incheon, a unas dos horas por carretera al noroeste de Seúl. Según fuentes oficiales, manifestó su intención de establecerse en Corea del Sur.Este es el segundo caso de deserción registrado este año. El anterior ocurrió el 3 de julio, cuando otro hombre cruzó la Línea de Demarcación Militar en el sector centro-occidental de la divisoria intercoreana.