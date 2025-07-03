Frustrado el segundo intento de traslado forzoso de Yoon

Photo : YONHAP News

El segundo intento de traslado forzoso del expresidente Yoon Suk Yeol ha vuelto a fracasar. Yoon debía ser interrogado en el marco de las indagaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con su esposa, la ex primera dama Kim Keon Hee.El equipo del fiscal especial Min Joung Kie, a cargo de las pesquisas, activó el procedimiento en el Centro de Detención de Seúl, donde el exmandatario se encuentra en prisión preventiva. Sin embargo, Yoon ofreció una firme resistencia, lo que obligó a los investigadores a suspender la operación una hora y quince minutos después de haberla iniciado, con el fin de evitar posibles lesiones.El 1 de agosto ya se había producido un intento similar, también sin éxito. Según testigos presenciales, en aquella ocasión Yoon se quitó el uniforme de preso y se tumbó en el suelo como forma de protesta.