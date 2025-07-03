Poder del Pueblo reduce a cuatro los candidatos a la presidencia del partido

Photo : YONHAP News

El partido Poder del Pueblo, principal fuerza de la oposición, ha reducido a cuatro la lista de aspirantes a la presidencia de la formación. Los finalistas son Kim Moon Soo, Ahn Cheol Soo, Jang Dong Hyeok y Cho Kyoung Tae.La selección se ha realizado combinando en partes iguales los resultados de las votaciones internas y los de encuestas de opinión efectuadas al azar entre electores comunes.Los candidatos presentan posturas claramente diferenciadas tanto en términos ideológicos como en su visión sobre la situación política actual, especialmente en relación con el fallido intento del expresidente Yoon Suk Yeol de declarar la ley marcial en diciembre de 2024. Kim y Jang se opusieron a su destitución, mientras que Ahn y Cho la respaldaron.El nuevo líder de Poder del Pueblo será elegido en un congreso nacional previsto para el 22 de agosto.