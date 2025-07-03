Viernes con temperaturas más suaves y posibles lluvias en el noreste

Photo : YONHAP News

El viernes 8 se espera un ligero descenso de las temperaturas en comparación con los días anteriores, lo que traerá algo de alivio al calor reciente.Las mínimas oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC, mientras que las máximas se situarán entre los 28ºC y los 33ºC, con una bajada de hasta cuatro grados respecto al jueves 7.No se prevén noches tropicales, aunque la sensación térmica podría incrementar durante las horas centrales de la jornada debido a la alta humedad.También se observarán lluvias débiles y pasajeras en algunas zonas del noreste del país.