El fiscal especial solicita una orden de detención contra Kim Keon Hee

Photo : YONHAP News

El equipo del fiscal especial Min Joung Kie solicitó el jueves 7 una orden de detención contra la ex primera dama Kim Keon Hee, esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, tras haber negado todas las acusaciones en su contra durante el interrogatorio celebrado el día anterior.Las pesquisas giran en torno a varios escándalos de gran repercusión. Kim fue cuestionada por su presunta implicación en la manipulación del precio de las acciones de la concesionaria de vehículos importados Deutsch Motors, así como por su posible relación con el empresario Myung Tae Kyung en un caso de tráfico de influencias. También se le preguntó por la supuesta concesión de favores y recepción de sobornos a través del chamán Jeon Sung Bae.Además, los investigadores indagaron las razones por las que la ex primera dama omitió en su declaración patrimonial un collar de lujo que llevó en junio de 2022 durante su visita oficial a España con motivo de la cumbre de la OTAN.De aprobarse el requerimiento, sería la primera vez en la historia de Corea del Sur que tanto un exmandatario como su cónyuge ingresan en prisión preventiva.