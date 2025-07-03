Los aranceles recíprocos de EEUU entran en vigor con escaso impacto en la Bolsa

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana cerró al alza el jueves 7 a pesar de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos, cuyo impacto en los mercados financieros ha sido limitado.El índice general, el KOSPI, avanzó un 0,92% respecto al miércoles, hasta situarse en 3.227,68 puntos, y encadenó así su cuarta sesión consecutiva en positivo. También registró ganancias el índice tecnológico KOSDAQ, que subió un 0,29% y culminó en 805,81 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que perdió 8,3 unidades y finalizó la jornada en 1.381,2 wones por dólar.