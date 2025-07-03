Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Economía

Los aranceles recíprocos de EEUU entran en vigor con escaso impacto en la Bolsa

Write: 2025-08-07 15:44:53Update: 2025-08-07 16:08:00

Los aranceles recíprocos de EEUU entran en vigor con escaso impacto en la Bolsa

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana cerró al alza el jueves 7 a pesar de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos, cuyo impacto en los mercados financieros ha sido limitado.

El índice general, el KOSPI, avanzó un 0,92% respecto al miércoles, hasta situarse en 3.227,68 puntos, y encadenó así su cuarta sesión consecutiva en positivo. También registró ganancias el índice tecnológico KOSDAQ, que subió un 0,29% y culminó en 805,81 puntos.

En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que perdió 8,3 unidades y finalizó la jornada en 1.381,2 wones por dólar.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >