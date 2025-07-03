Los aranceles recíprocos de EEUU entran en vigor con escaso impacto en la Bolsa

La Bolsa surcoreana cerró al alza el jueves 7 a pesar de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos, cuyo impacto en los mercados financieros ha sido limitado.
El índice general, el KOSPI, avanzó un 0,92% respecto al miércoles, hasta situarse en 3.227,68 puntos, y encadenó así su cuarta sesión consecutiva en positivo. También registró ganancias el índice tecnológico KOSDAQ, que subió un 0,29% y culminó en 805,81 puntos.
En el mercado de divisas, el won surcoreano se fortaleció frente al dólar estadounidense, que perdió 8,3 unidades y finalizó la jornada en 1.381,2 wones por dólar.