Cuatro candidatos avanzan en la carrera por el liderazgo de Poder del Pueblo

Photo : YONHAP News

Los resultados preliminares de las primarias del principal partido de la oposición, Poder del Pueblo, para elegir a su nuevo líder han confirmado que los candidatos Kim Moon Soo, Ahn Cheol Soo, Jang Dong Hyeok y Cho Kyung Tae han pasado a la fase final del proceso interno.De este modo, la contienda queda claramente dividida en dos bloques: Ahn y Cho, favorables a la destitución del expresidente Yoon Suk Yeol; y Kim y Jang, en contra.El jefe del Comité de Gestión Electoral de la formación, Hwang Woo Yea, anunció el jueves 7 que los resultados se determinaron a partir de una votación interna de dos días entre la militancia, combinada con un sondeo de opinión pública realizado el martes 5.Tal como establece la normativa del proceso, no se han revelado ni los recuentos de papeletas ni la clasificación final.En paralelo, de los doce aspirantes que competían por los cuatro puestos disponibles en el Consejo Supremo del partido, ocho han logrado avanzar a la siguiente fase. Asimismo, en la categoría juvenil, reservada a menores de 45 años, los candidatos Park Hong Jun, Son Su Jo, Woo Jae Jun y Choi Woo Sung han pasado directamente a la elección principal.La votación definitiva se celebrará en línea del 20 al 21 de agosto. El 80% del resultado dependerá de los sufragios de los afiliados, mientras que el 20% restante se determinará mediante encuestas públicas.En caso de que ningún contendiente obtenga mayoría absoluta, se organizará una segunda vuelta el 24 y el 25 de agosto.