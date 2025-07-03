La ministra de Salud se disculpa por el malestar durante la disputa sobre la reforma sanitaria

Photo : YONHAP News

La ministra de Salud, Jeong Eun Kyeong, pidió disculpas a los pacientes y a la ciudadanía en general por la ansiedad y los inconvenientes provocados durante el prolongado conflicto entre el Gobierno y la comunidad médica en torno a la reforma del sistema sanitario, que se ha extendido durante más de un año y medio.Durante una reunión con organizaciones cívicas celebrada el jueves 7, Jeong declaró que el Ejecutivo considera una prioridad recuperar la confianza tanto del público como del personal médico antes de avanzar con una reforma centrada en las necesidades de la población.Además, aseguró que se implementarán políticas destinadas a proteger de forma sistemática los derechos y la seguridad de los pacientes, y afirmó que se actuará con la mayor diligencia para diseñar un plan que beneficie a todos.Respecto a las dificultades para resolver la disputa, Jeong subrayó su intención de incluir en el proceso de consulta a los ciudadanos, al sector médico y a otros expertos con el objetivo de alcanzar un consenso más amplio y duradero.