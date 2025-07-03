Las empresas que construyan fábricas en EEUU estarán exentas de aranceles sobre chips

Photo : YONHAP News

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunció que la Casa Blanca eximirá del pago de aranceles sobre semiconductores a aquellas empresas que se comprometan a levantar fábricas en territorio estadounidense y que cumplan efectivamente con dicho compromiso.En una entrevista concedida el jueves 7 (hora local) al canal Fox Business, Lutnick indicó que el mensaje del presidente Donald Trump es que las compañías que inviertan en nuevos centros de producción en EEUU estarán exentas de los gravámenes, mientras que aquellas que no lo hagan deberán afrontar una tasa del 100%.El funcionario detalló que, según el plan del mandatario, si una empresa registra ante el Departamento de Comercio su intención de establecer una planta y un auditor examina el proceso de principio a fin, se le permitirá importar chips sin tarifas mientras la instalación se encuentre en fase de construcción.Lutnick subrayó que la compañía debe estar efectivamente edificando en suelo estadounidense y bajo supervisión oficial para poder acogerse a la exención.De confirmarse estas declaraciones, empresas surcoreanas como Samsung Electronics y SK Hynix —que actualmente están invirtiendo en proyectos relacionados con semiconductores en los estados de Texas e Indiana, respectivamente— podrían quedar exentas del arancel del 100% previsto para la importación de chips.