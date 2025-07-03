Seúl redefine su estrategia comercial tras el acuerdo con Washington

Photo : YONHAP News

El Gobierno reorganizará su estrategia de comercio exterior con el objetivo de adaptarse a los cambios estructurales del entorno internacional, según ha anunciado el director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo.Durante una sesión del Comité Asesor de Política Comercial celebrada el jueves 7, Yeo afirmó que, aunque el reciente acuerdo con Estados Unidos ha permitido superar un "escollo importante", persisten numerosos retos en el escenario global.En este contexto, señaló que el entorno comercial ha entrado en una nueva normalidad marcada por un auge del nacionalismo económico, en la que el acceso a los mercados y la tecnología se emplean cada vez más como herramientas estratégicas. Por ello, subrayó que la resolución del conflicto arancelario con Washington debe servir como punto de partida para una revisión en profundidad de la política comercial de Seúl.El alto funcionario adelantó que se reforzará la capacidad institucional para diseñar e implementar acciones que permitan a las empresas adaptarse al nuevo orden comercial, con el fin de mitigar riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades.Asimismo, aseguró que el Ejecutivo aplicará sin dilaciones las medidas de apoyo destinadas a los sectores más vulnerables y que pondrá en marcha una hoja de ruta a medio y largo plazo centrada en diversificar las redes comerciales y fortalecer la competitividad industrial.