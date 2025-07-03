El exministro del Interior pide revisar su arresto por el caso de la ley marcial

Photo : YONHAP News

El exministro del Interior Lee Sang Min ha solicitado una revisión judicial de su arresto tras ser detenido por su presunta implicación en el intento fallido del expresidente Yoon Suk Yeol de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024.El tribunal ha fijado la audiencia para el viernes 8 a las 4:10 de la tarde, en la que se evaluará si se cumplieron los requisitos legales para su detención.Lee está acusado de participar en una conspiración para instaurar la ley marcial, así como de abuso de autoridad y falso testimonio. Según la Fiscalía, en su calidad de ministro del Interior —responsable de coordinar los asuntos relacionados con la ley marcial en tiempos de paz—, no solo omitió impedir una declaración ilegal, sino que además facilitó su ejecución.Asimismo, se le imputa haber ordenado la interrupción del suministro de electricidad y agua en las sedes de varios medios de comunicación durante la noche en que se promulgó el estado de excepción.