Photo : YONHAP News

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sentando las bases de un nuevo orden en el sistema de comercio internacional, según afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en una columna de opinión publicada el jueves 7 (hora local) en el diario 'The New York Times'.Greer subrayó que la Casa Blanca impulsa reformas sustanciales para corregir lo que considera un "modelo injusto y desfavorable" para los intereses nacionales. En este sentido, señaló que marcos como el sistema de Bretton Woods —establecido tras la Segunda Guerra Mundial— y la Ronda Uruguay —que derivó en la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC)— han perjudicado sistemáticamente a Washington. Por ello, aseguró que el Ejecutivo de Trump aboga por una reestructuración profunda del orden comercial global.Como ejemplo de este cambio de rumbo, el alto funcionario citó el pacto alcanzado el 27 de julio con la Unión Europea (UE), que calificó como un "punto de inflexión" por establecer una relación comercial más equilibrada y orientada a objetivos concretos, en contraste con las metas "poco definidas" de los organismos multilaterales.Además, señaló que diversas naciones están reconociendo la necesidad de redefinir sus vínculos comerciales con EEUU de manera más sostenible. En esta línea, recordó que se han suscrito recientemente acuerdos con Reino Unido, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y la propia UE, entre otros.Respecto a Corea, Greer indicó que el Gobierno surcoreano ha aceptado un arancel recíproco del 15% y la adopción de los estándares automotrices estadounidenses. También destacó la decisión de Seúl de invertir 350.000 millones de dólares en el país, concretamente en su industria manufacturera, incluida la reactivación del sector de la construcción naval.Asimismo, el representante comercial advirtió que EEUU no tolerará incumplimientos de los compromisos adquiridos y que supervisará estrechamente su aplicación. En caso de infracciones, señaló, las autoridades reimpondrán gravámenes de forma inmediata.