El índice de aprobación de Lee Jae Myung sube al 65%

Photo : YONHAP News

El índice de aprobación del presidente Lee Jae Myung experimentó un leve aumento esta semana y alcanzó el 65%, según una encuesta nacional publicada el jueves 7. La cifra representa una subida de un punto porcentual con respecto al sondeo anterior, realizado hace dos semanas.A la pregunta de si el mandatario está desempeñando adecuadamente su labor, el 65% de los consultados respondió afirmativamente, frente a un 24% que opinó lo contrario.En cuanto al apoyo a partidos políticos, el gobernante Partido Democrático se mantiene como la principal fuerza con un 44% de respaldo, un punto más que en la medición anterior. Por su parte, la principal formación opositora, Poder del Pueblo, descendió un punto hasta situarse en un mínimo histórico del 16%.El estudio también recogió percepciones sobre la economía. Un 67% de los participantes consideró que los cupones de consumo distribuidos por el Gobierno contribuyen a estimular el gasto, mientras que un 31% estimó que su impacto es limitado.Asimismo, el reciente acuerdo arancelario firmado con Estados Unidos fue valorado positivamente por el 62%, frente a un 28% que manifestó una opinión contraria.La encuesta se llevó a cabo entre el lunes 4 y el miércoles 6 mediante entrevistas telefónicas a 1.001 personas mayores de 18 años en todo el país, con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.