El índice de aprobación de Lee Jae Myung sube al 65%

El índice de aprobación del presidente Lee Jae Myung experimentó un leve aumento esta semana y alcanzó el 65%, según una encuesta nacional publicada el jueves 7. La cifra representa una subida de un punto porcentual con respecto al sondeo anterior, realizado hace dos semanas.
A la pregunta de si el mandatario está desempeñando adecuadamente su labor, el 65% de los consultados respondió afirmativamente, frente a un 24% que opinó lo contrario.
En cuanto al apoyo a partidos políticos, el gobernante Partido Democrático se mantiene como la principal fuerza con un 44% de respaldo, un punto más que en la medición anterior. Por su parte, la principal formación opositora, Poder del Pueblo, descendió un punto hasta situarse en un mínimo histórico del 16%.
El estudio también recogió percepciones sobre la economía. Un 67% de los participantes consideró que los cupones de consumo distribuidos por el Gobierno contribuyen a estimular el gasto, mientras que un 31% estimó que su impacto es limitado.
Asimismo, el reciente acuerdo arancelario firmado con Estados Unidos fue valorado positivamente por el 62%, frente a un 28% que manifestó una opinión contraria.
La encuesta se llevó a cabo entre el lunes 4 y el miércoles 6 mediante entrevistas telefónicas a 1.001 personas mayores de 18 años en todo el país, con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.