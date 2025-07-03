Ministros de Defensa de Corea y Japón reafirman su compromiso de cooperación

Photo : YONHAP News

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón mantuvieron el jueves 7 una videollamada en la que abordaron la colaboración bilateral en materia de defensa, así como la situación de seguridad en el noreste de Asia.El ministro surcoreano, Ahn Gyu Baek, subrayó la importancia de reforzar la asociación entre Seúl y Tokio ante un entorno geopolítico cada vez más incierto y frente a amenazas de seguridad cada vez más complejas. Además, expresó su deseo de que, en el marco del 60º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, se continúe avanzando en la consolidación de los lazos bilaterales y en la cooperación trilateral con Estados Unidos en el ámbito de la seguridad.Por su parte, su homólogo japonés, Gen Nakatani, felicitó a Ahn por su reciente nombramiento y coincidió en la necesidad de profundizar la colaboración. En este sentido, recalcó que Corea del Sur es un socio clave para Japón y un vecino con el que resulta esencial trabajar de forma coordinada ante los desafíos que enfrenta la comunidad internacional.