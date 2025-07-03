Imágenes satelitales revelan trabajos de mantenimiento en un reactor nuclear norcoreano

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha llevado a cabo trabajos de mantenimiento en el exterior de su reactor nuclear de 5 megavatios eléctricos (MWe), ubicado en el complejo de Yongbyon, según informó el medio estadounidense especializado en asuntos norcoreanos, 38 North, tras analizar imágenes satelitales tomadas entre febrero y julio de este año.Las fotografías muestran que el techo y las paredes del edificio que alberga el reactor, anteriormente oxidados y cubiertos de suciedad, presentan ahora un aspecto renovado. Aunque desde 2022 se habían observado obras en otras zonas del complejo, es la primera vez que se detectan reparaciones visibles en la estructura principal de la planta.El reactor de 5 MWe es una instalación clave del programa nuclear norcoreano, ya que se considera fundamental para la producción de plutonio con fines militares. A principios de 2025, se registró una interrupción temporal en su funcionamiento, seguida posteriormente por una reactivación de sus operaciones.