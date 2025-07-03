Woo Won Shik declara como testigo por la presunta obstrucción al voto contra la ley marcial

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, fue interrogado el jueves 7, en calidad de testigo, durante aproximadamente ocho horas por el equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, que investiga si el partido Poder del Pueblo intentó interferir en la votación destinada a revocar la ley marcial impuesta por el expresidente Yoon Suk Yeol la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando la formación se encontraba en el Gobierno.Antes de ingresar a las oficinas del fiscal especial, Woo declaró que esclarecer los hechos relacionados con la proclamación de la ley marcial constituye una tarea históricamente necesaria, tanto para la defensa de la Constitución como para la ciudadanía. Añadió que, en su calidad de presidente del Parlamento, asumirá su responsabilidad y hará todo lo posible, a través de su testimonio, para contribuir al restablecimiento de la justicia legal y política en torno al caso.Según las sospechas de los investigadores, en el momento de la votación, líderes de Poder del Pueblo modificaron deliberadamente en varias ocasiones el lugar de reunión de su bancada —alternando entre la sede del partido y la Asamblea Nacional— con el fin de dificultar la participación de sus diputados en la sesión convocada para votar la anulación de la medida.La ley marcial fue finalmente revocada con 190 votos a favor, sin la presencia de la mayoría de los legisladores de la fuerza política.