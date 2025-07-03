Corea se afianza como destino de turismo médico por la calidad de su atención sanitaria

Photo : YONHAP News

El número de personas que viajan a Corea del Sur en busca de atención médica o turismo de salud continúa en aumento, impulsado principalmente por la calidad de los servicios ofrecidos, más que por su coste. Así lo revela un sondeo internacional publicado el jueves 7 por el Instituto de Desarrollo de la Industria Sanitaria de Corea.El estudio se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2024, con la participación de 6.800 adultos procedentes de 22 ciudades en 15 países, entre ellos Estados Unidos, China y Japón, mercados en los que Corea mantiene una fuerte presencia en los sectores biomédico y farmacéutico.Según los resultados, un 18,2% de los encuestados afirmó haber visitado Corea del Sur con fines médicos o relacionados con la salud. De ese grupo, más de la mitad (54,9%) señaló como principal motivo la alta tecnología médica y la eficacia de los tratamientos. Otros factores destacados fueron la disponibilidad de equipos e instalaciones modernas (49,2%), la reputación de los hospitales (37,9%) y, en menor medida, el coste de los servicios (35,7%).Además, un 59,8% de quienes ya han viajado al país por estas razones expresó su intención de regresar en el futuro, ya sea para continuar tratamientos o participar en actividades relacionadas con el turismo médico.