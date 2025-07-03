La cumbre entre Lee y Trump podría celebrarse el 25 de agosto

Photo : KBS News

El presidente Lee Jae Myung retomará sus funciones tras las vacaciones con una intensa agenda de política exterior, en la que destaca su primera cumbre bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo. Según fuentes oficiales, Seúl y Washington barajan el 25 de agosto como posible fecha para el encuentro y actualmente ultiman los preparativos logísticos, así como los principales puntos a tratar.Entre los asuntos que se prevé abordar figuran los recientes acuerdos sobre aranceles, con especial atención a los compromisos de inversión surcoreana en EEUU, que superan los 350.000 millones de dólares. También se discutirán cuestiones de seguridad, como una posible redefinición del papel de las tropas estadounidenses en la península coreana y un eventual aumento del gasto en defensa, en el marco de la modernización de la alianza bilateral.El Gobierno contempla además la posibilidad de celebrar una cumbre con Japón en el corto plazo, según las mismas fuentes.Antes de ambos encuentros, Corea del Sur recibirá el domingo 10 al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, considerado la máxima figura en la jerarquía del Estado vietnamita. Esta visita oficial será la primera de un líder extranjero al país desde la inauguración del Ejecutivo de Lee. Durante la reunión se explorarán oportunidades de cooperación en sectores estratégicos como la energía nuclear, los trenes de alta velocidad, la ciencia, la tecnología y la formación de talento.