Español

Política

Seúl y Washington acuerdan revisar la ley que restringe la construcción naval en EEUU

Write: 2025-08-08 13:29:42Update: 2025-08-08 14:40:51

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Estados Unidos han coincidido en la necesidad de revisar la Enmienda Byrnes-Tollefson, una ley estadounidense que obliga a construir los buques de la Armada exclusivamente en astilleros nacionales. Ambos Gobiernos han acordado la creación de un grupo de trabajo técnico para analizar los detalles de una posible modificación.

La decisión fue confirmada el viernes 8 por la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea (DAPA), tras una reunión mantenida el miércoles 6 (hora local) en Washington entre el subdirector de la agencia, Kang Hwan Seok, y el secretario adjunto de la Armada de EEUU para Investigación, Desarrollo y Adquisiciones, Jason Potter.

Durante el encuentro, ambas partes subrayaron la importancia de permitir que la construcción de buques militares estadounidenses pueda llevarse a cabo en el extranjero, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa. También discutieron iniciativas conjuntas en el ámbito naval, así como en proyectos de mantenimiento, reparación y revisión.

Seúl defiende desde hace tiempo la necesidad de modificar la Enmienda Byrnes-Tollefson para facilitar una colaboración más estrecha entre ambos países en el sector naval.
