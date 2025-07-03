Pyongyang reafirma su derecho a desarrollar el sector aeroespacial

Photo : YONHAP News

Corea del Norte reafirmó el viernes 8 su derecho a explorar el espacio exterior, al conmemorar el tercer aniversario de la reforma de su ley sobre desarrollo espacial.En un artículo publicado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), el académico norcoreano Jang Song Chol, decano de la Universidad Kim Il Sung, destacó que la enmienda legislativa adoptada en 2022 sentó las bases jurídicas para impulsar el crecimiento del sector aeroespacial del país.Jang señaló que Pyongyang continuará formando especialistas en derecho espacial con el objetivo de fortalecer su soberanía en esta materia. Asimismo, afirmó que el país ha promovido la investigación y la enseñanza en legislación espacial para armonizar su desarrollo con los marcos legales tanto nacionales como internacionales, en su aspiración a consolidarse como una "potencia espacial".En noviembre de 2023, el régimen norcoreano logró poner en órbita un satélite militar de reconocimiento y anunció entonces su intención de lanzar tres satélites espía adicionales a lo largo de 2024. Sin embargo, dichos planes no se materializaron, tras el fallo de uno de los lanzamientos en mayo del mismo año.