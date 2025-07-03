Corea impulsa reformas ante el aumento de nacimientos fuera del matrimonio

Photo : YONHAP News

Corea se prepara para revisar sus políticas familiares en respuesta al creciente número de parejas no casadas y de nacimientos fuera del matrimonio.El Comité para la Sociedad de Baja Natalidad y Envejecimiento anunció recientemente que incluirá nuevas medidas en el próximo plan nacional con el objetivo de adaptarse a esta realidad emergente. Como parte del Quinto Plan Básico sobre Baja Natalidad y Envejecimiento, el organismo llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre las dificultades que enfrentan tanto las parejas de hecho como las familias con hijos nacidos fuera del vínculo conyugal.El comité subrayó la necesidad de disponer de información precisa que sirva de base para impulsar futuras reformas legislativas.Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, el porcentaje de personas que respaldan la crianza de hijos fuera del matrimonio pasó del 24,2% en 2016 al 37,2% en 2024. A su vez, la proporción de nacimientos registrados en ese contexto aumentó del 1,9% al 4,7% en el mismo periodo.