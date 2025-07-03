El Gobierno facilita el regreso de los médicos residentes tras el conflicto sanitario

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha abierto la vía para que los médicos internos y residentes que renunciaron durante el prolongado conflicto sanitario puedan reincorporarse a sus puestos en los hospitales donde prestaban servicio.El Ministerio de Salud anunció el jueves 7 las condiciones para su retorno, tras celebrar una reunión con organizaciones del sector, entre ellas la Asociación Coreana de Internos y Residentes (KIRA) y la Academia Coreana de Ciencias Médicas (KAMS).Según lo acordado, los residentes que dimitieron podrán volver a sus hospitales de origen sin perder su especialidad y el nivel de capacitación en el que se encontraban antes de su salida. Para facilitar este regreso, la Administración permitirá que los centros de formación excedan temporalmente el límite oficial de plazas. Asimismo, aquellos que aún tengan pendiente el cumplimiento del servicio militar obligatorio podrán aplazarlo, en la medida de lo posible, con el fin de completar su periodo de prácticas.El Ejecutivo ha subrayado que se han realizado todos los esfuerzos posibles dentro de sus competencias teniendo en cuenta las expectativas de la ciudadanía.Con el proceso de reclutamiento del segundo semestre previsto para comenzar el lunes 11, se espera que una parte significativa de los cerca de 10.000 residentes que habían presentado su renuncia retomen sus funciones. De concretarse este retorno, podría suponer el cierre de un conflicto que ha enfrentado al Gobierno y al sector médico durante más de un año y medio.