Sábado con fuertes lluvias en el sur del país

Photo : YONHAP News

El sábado 9 se prevé un cielo mayormente nublado en todo el país, con lluvias intensas concentradas especialmente en la región sur.Hasta el domingo 10, podrían acumularse entre 50 y 100 milímetros en el municipio de Gwangju y en la provincia de Jeolla del Sur, con zonas puntuales que podrían superar los 150 milímetros. También se esperan precipitaciones de entre 30 y 80 milímetros en las provincias de Jeolla del Norte, Gyeongsang del Norte, Gyeongsang del Sur y la isla de Jeju, así como en las ciudades de Daegu, Busan y Ulsan, con áreas que podrían alcanzar los 100 milímetros.Ante este panorama, las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones debido al riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Asimismo, se recomienda evitar actividades al aire libre, como acampadas o rutas de senderismo en lugares cercanos a cauces de agua.En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 21ºC y los 25ºC por la mañana, mientras que las máximas marcarán entre 27ºC y 30ºC por la tarde.