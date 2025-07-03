Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Sábado con fuertes lluvias en el sur del país

Write: 2025-08-08 14:38:06Update: 2025-08-08 15:27:47

Sábado con fuertes lluvias en el sur del país

Photo : YONHAP News

El sábado 9 se prevé un cielo mayormente nublado en todo el país, con lluvias intensas concentradas especialmente en la región sur.

Hasta el domingo 10, podrían acumularse entre 50 y 100 milímetros en el municipio de Gwangju y en la provincia de Jeolla del Sur, con zonas puntuales que podrían superar los 150 milímetros. También se esperan precipitaciones de entre 30 y 80 milímetros en las provincias de Jeolla del Norte, Gyeongsang del Norte, Gyeongsang del Sur y la isla de Jeju, así como en las ciudades de Daegu, Busan y Ulsan, con áreas que podrían alcanzar los 100 milímetros.

Ante este panorama, las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones debido al riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Asimismo, se recomienda evitar actividades al aire libre, como acampadas o rutas de senderismo en lugares cercanos a cauces de agua.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 21ºC y los 25ºC por la mañana, mientras que las máximas marcarán entre 27ºC y 30ºC por la tarde.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >