La inflación alimentaria alcanza su mayor incremento en un año

Photo : YONHAP News

La inflación sigue presionando la economía doméstica y, en julio, el precio de los alimentos registró su mayor crecimiento en los últimos doce meses. El encarecimiento, del 3,5% interanual, superó el aumento general del índice de precios al consumidor, situado en torno al 2%, nivel que intenta mantener el Banco de Corea.Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el mes pasado los 125,75 puntos. Esta subida es la más acusada desde el 3,6% de julio de 2024.Las autoridades atribuyen este repunte principalmente a fenómenos meteorológicos extremos —como las intensas olas de calor y las lluvias torrenciales—, así como al mayor coste de la distribución de alimentos procesados. Entre los productos más afectados destacan los pescados y mariscos, cuyo precio se disparó más de un 7% por segundo mes consecutivo, el avance más pronunciado en dos años. El pan y los cereales, por su parte, se incrementaron un 6,6%, su cifra más alta en un año y diez meses.Además, los servicios públicos, incluido el transporte, se elevaron un 1,4%, impulsados sobre todo por el alza de las tarifas del metro de Seúl, que aceleró la inflación en el sector ferroviario.