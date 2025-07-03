Enviados especiales viajan a Indonesia para reforzar las relaciones bilaterales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung enviará una delegación oficial a Indonesia con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.La portavoz de la Oficina Presidencial, Kang Yu Jung, informó el domingo 10 que la representación visitará Yakarta del lunes 11 al miércoles 13 para transmitir el compromiso del Gobierno de profundizar la asociación estratégica especial entre ambos países.Durante su estancia, se prevé que ambas partes intercambien opiniones sobre la ampliación de la cooperación en ámbitos como el comercio, la inversión, la defensa, la energía y la transformación digital.La comitiva estará encabezada por el diputado Cho Jeong Sik, del oficialista Partido Democrático, quien se reunirá con autoridades indonesias para presentar las directrices de la nueva Administración.Desde la toma de posesión de Lee, el Ejecutivo ha despachado delegaciones especiales a la Unión Europea, India, Canadá y Vietnam, entre otros.