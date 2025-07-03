El juicio contra Yoon por cargos de rebelión se reanuda tras dos semanas de pausa

Photo : KBS News

El juicio contra el expresidente Yoon Suk Yeol por cargos de rebelión y otros delitos relacionados se reanudará el lunes 11, tras dos semanas de suspensión debido a las vacaciones del personal judicial.Sin embargo, se prevé que el exmandatario continúe sin comparecer ante el tribunal, como ya ocurrió en las tres sesiones anteriores celebradas desde su detención el pasado 10 de julio. Sus abogados han atribuido la ausencia a un delicado estado de salud.Por otra parte, la audiencia para revisar la orden de prisión preventiva contra su esposa, la ex primera dama Kim Keon Hee, tendrá lugar el martes 12. Según la solicitud presentada por los investigadores, Kim está acusada de aceptar sobornos, conceder favores y violar tanto la Ley del Mercado de Capitales como la Ley de Fondos Públicos. El equipo del fiscal especial encargado de las pesquisas sostiene que, dado que la sospechosa formateó su ordenador y cambió de teléfono móvil, existe un alto riesgo de destrucción de pruebas.