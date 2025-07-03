Corea del Norte inicia el desmantelamiento de altavoces en la frontera

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó este fin de semana que Corea del Norte ha comenzado a retirar parte de los altavoces instalados a lo largo de la frontera para la emisión de mensajes propagandísticos hacia territorio surcoreano.Las autoridades militares informaron que se han detectado movimientos relacionados con estas labores en varios puntos al norte de la Línea de Demarcación Militar. No obstante, precisaron que aún no está claro si el proceso continuará de forma generalizada en toda la divisoria o si se limitará a zonas concretas. En algunas áreas, los trabajos ya han concluido.Pyongyang instaló en junio de 2024 unos 40 equipos de altavoces en la franja fronteriza como respuesta a la reanudación, por parte de Seúl, de emisiones de propaganda. Dichas transmisiones fueron suspendidas en junio de este año por orden directa del presidente surcoreano, Lee Jae Myung. Posteriormente, el 4 de agosto, el Gobierno procedió a la retirada parcial de los dispositivos.