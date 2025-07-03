Menú principal Ver contenido

EEUU emitirá monedas de 25 centavos con la efigie de una activista coreano-estadounidense

Write: 2025-08-11 09:53:43Update: 2025-08-11 10:56:53

EEUU emitirá monedas de 25 centavos con la efigie de una activista coreano-estadounidense

Photo : YONHAP News

Estados Unidos pondrá en circulación de forma inminente monedas de 25 centavos con la efigie de Stacey Park Milbern, activista de ascendencia coreana que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y, en particular, de las personas con discapacidad. Será la primera persona de origen coreano en aparecer en una moneda estadounidense.

Nacida en 1987 y fallecida en 2020, Milbern inició su labor a los 16 años e impulsó numerosas iniciativas para promover la inclusión y la accesibilidad. Ella misma padecía una discapacidad congénita y continuó su trabajo incluso tras ser diagnosticada con cáncer de riñón. Murió el 19 de mayo de 2020 debido a complicaciones postoperatorias.

Según la Casa de la Moneda de EEUU, la nueva moneda forma parte del American Women Quarters Program, una serie destinada a rendir homenaje a los logros y contribuciones de mujeres destacadas en la historia y el desarrollo del país. La iniciativa prevé diseños especiales en el reverso de las monedas de cuarto de dólar dedicados a un total de veinte personalidades femeninas.

Milbern es la decimonovena figura seleccionada en este programa, reconocida por su incansable activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
