Write: 2025-08-11 11:15:29Update: 2025-08-11 13:21:53

Son Heung Min provoca un penalti y sella el empate en su debut con el LAFC

Photo : YONHAP News / AFP

El futbolista surcoreano Son Heung Min provocó el penalti que permitió al Los Angeles Football Club (LAFC) igualar el marcador en su debut con el equipo, disputado el sábado 9 (hora local), apenas tres días después de incorporarse a la plantilla procedente del Tottenham Hotspur, donde militó durante una década en la Premier League inglesa.

El capitán de la selección nacional ingresó al terreno en el minuto 61, en un partido jugado a domicilio ante el Chicago Fire FC, en el SeatGeek Stadium de Bridgeview (Illinois). Son forzó la pena máxima en el minuto 77, cuando el LAFC perdía 2-1.

El encuentro concluyó 2-2, un resultado que mantiene al club en la quinta posición de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).
