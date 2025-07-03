El apoyo al presidente desciende hasta el 56,5%

Photo : YONHAP News

El índice de aprobación del presidente Lee Jae Myung ha caído al nivel más bajo desde el inicio de su mandato, según las últimas encuestas de la firma demoscópica Realmeter.De acuerdo con los resultados del sondeo, el 56,5% de los consultados expresó su respaldo a Lee, mientras que el 38,2% manifestó una opinión negativa sobre su gestión. El apoyo registró un descenso de 6,8 puntos respecto a la semana anterior, el mínimo desde su toma de posesión. En cambio, la desaprobación aumentó y el porcentaje de indecisos se situó en el 5,2%.Los analistas han atribuido el retroceso a las críticas por la reforma fiscal relativa al impuesto sobre la cesión de acciones y a las deliberaciones en la Oficina Presidencial sobre un posible indulto al exministro de Justicia Cho Kuk. También podría haber influido negativamente la actitud del nuevo líder del gobernante Partido Democrático, Jung Chung Rae, calificada como "muy agresiva" hacia la principal formación opositora, Poder del Pueblo.El estudio se realizó entre el 4 y el 8 de agosto y contó con la participación de 2.506 electores. Presenta un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.