Las exportaciones caen un 4,3% en los diez primeros días de agosto

Las exportaciones surcoreanas registraron un descenso del 4,3% interanual en los diez primeros días de agosto, según datos difundidos el lunes 11 por el Servicio de Aduanas.Entre los días 1 y 10 de este mes, el valor de las ventas al exterior alcanzó los 14.700 millones de dólares, frente a los 15.400 millones del mismo periodo de 2024.Por sectores, aumentaron los envíos de semiconductores, barcos y automóviles, mientras que retrocedieron los de derivados del petróleo y equipos de comunicación móvil.En cuanto a los destinos, se incrementaron las exportaciones hacia Vietnam y Taiwán, pero disminuyeron las dirigidas a China, Estados Unidos y la Unión Europea.