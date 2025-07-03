Menú principal Ver contenido

Economía

Las exportaciones caen un 4,3% en los diez primeros días de agosto

Write: 2025-08-11 11:51:04Update: 2025-08-11 13:39:49

Las exportaciones caen un 4,3% en los diez primeros días de agosto

Photo : YONHAP News

Las exportaciones surcoreanas registraron un descenso del 4,3% interanual en los diez primeros días de agosto, según datos difundidos el lunes 11 por el Servicio de Aduanas.

Entre los días 1 y 10 de este mes, el valor de las ventas al exterior alcanzó los 14.700 millones de dólares, frente a los 15.400 millones del mismo periodo de 2024.

Por sectores, aumentaron los envíos de semiconductores, barcos y automóviles, mientras que retrocedieron los de derivados del petróleo y equipos de comunicación móvil.

En cuanto a los destinos, se incrementaron las exportaciones hacia Vietnam y Taiwán, pero disminuyeron las dirigidas a China, Estados Unidos y la Unión Europea.
