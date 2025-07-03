Lee Jae Myung se reúne en Seúl con el máximo dirigente de Vietnam

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung recibió el lunes 11 en su despacho al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm, considerado la máxima autoridad política del país.Durante el encuentro, Lee subrayó que Hanói es un vecino de gran relevancia para Seúl y resaltó el potencial de su pueblo y su economía. El mandatario recordó que en territorio vietnamita operan más de 10.000 empresas surcoreanas y residen decenas de miles de ciudadanos de Corea del Sur, por lo que, a su juicio, el desarrollo de Vietnam también es importante para el pueblo coreano.Además, añadió que ambas naciones mantienen lazos humanos estrechos, con más de 100.000 matrimonios entre coreanos y vietnamitas registrados hasta la fecha.Por su parte, Lâm agradeció la invitación y expresó su deseo de que la visita contribuya a fortalecer aún más las relaciones bilaterales. En este sentido, destacó que Corea del Sur no solo es el principal inversor en Vietnam, sino también el mayor emisor de turistas hacia el país y un socio de primer orden en materia de cooperación para el desarrollo.