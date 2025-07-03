El Gobierno liberará arroz de sus reservas como préstamo para contener la inflación

Photo : YONHAP News

El Gobierno liberará arroz de sus reservas estratégicas en forma de préstamo al sector privado, como medida para frenar la inflación en el mercado de cereales.Según informó el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el reciente encarecimiento del arroz en el mercado nacional responde a la reducción de la superficie cultivada. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende aumentar la oferta y estabilizar los precios. El plan contempla conceder préstamos de arroz a distribuidores privados, quienes deberán devolver el grano con parte de las cosechas previstas para el próximo otoño.En total, se pondrán a disposición 30.000 toneladas de arroz pulido procedentes de la reserva nacional de granos. Se trata de un mecanismo inédito, distinto de las ventas públicas utilizadas hasta ahora para reforzar la oferta y contener el precio del cereal.Las solicitudes podrán presentarse hasta el 14 de agosto. El arroz obtenido mediante este sistema no podrá ser revendido a terceros.