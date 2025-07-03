Las Fuerzas Armadas pierden 110.000 efectivos en seis años

Photo : YONHAP News

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han perdido en apenas seis años un total de 110.000 militares, al pasar de 560.000 efectivos en 2019 a 450.000 en julio de 2025. Este desplome ha supuesto la desaparición o absorción de diecisiete formaciones con rango de división o superior.El mayor descenso se registró en el Ejército de Tierra, la rama más numerosa. Su plantilla cayó de 300.000 a 200.000 soldados en el mismo periodo.Según las autoridades, la principal causa de este decrecimiento es la baja tasa de natalidad, que ha reducido drásticamente la población en edad de cumplir el servicio militar obligatorio. Esta tendencia ha llevado a un retroceso en las unidades con estatus de división o superior, que disminuyeron de 59 en 2006 a 42 en 2025.Las regiones más afectadas por la merma de tropas son la provincia de Gangwon y el norte de Gyeonggi, zonas cercanas a la frontera intercoreana.Otro factor señalado es la insuficiente oferta de prestaciones y beneficios para oficiales y suboficiales, lo que desincentiva a los jóvenes a optar por la carrera militar.