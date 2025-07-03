Corea aplaza de nuevo la decisión sobre el uso del Mapa Nacional Básico por Google

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha vuelto a posponer su decisión sobre la autorización para que la multinacional estadounidense Google utilice el Mapa Nacional Básico, a escala 1:5.000.En esta ocasión, el retraso responde a una solicitud de la propia compañía, que pidió más tiempo para presentar una propuesta detallada sobre cómo pretende ocultar en su servicio Google Maps las instalaciones clasificadas del país. En el aplazamiento anterior, la medida se tomó por iniciativa del Ejecutivo, que expresó dudas debido a que la empresa no cuenta con servidores en territorio surcoreano y a que su plan de seguridad se limitaba a difuminar las ubicaciones sensibles.El nuevo plazo para el debate y la resolución se ha ampliado en sesenta días.