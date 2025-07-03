Seúl y Hanói planean 150.000 millones de dólares en comercio bilateral para 2030

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Vietnam se han propuesto elevar el volumen de comercio bilateral hasta los 150.000 millones de dólares de cara a 2030, según una declaración conjunta firmada el lunes 11 en Seúl por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tô Lâm.El documento subraya el compromiso de ambos líderes de fortalecer la cooperación estratégica entre sus países. Corea aspira a consolidarse como un actor global capaz de adaptarse con agilidad a los cambios internacionales, mientras que Vietnam se ha marcado como objetivo convertirse en una economía de altos ingresos para 2045.En el marco del décimo aniversario del tratado de libre comercio entre Seúl y Hanói, Lee y Lâm destacaron que las relaciones bilaterales atraviesan un momento óptimo y manifestaron su intención de impulsarlas a lo largo de este año.Asimismo, acordaron suscribir un memorando de entendimiento entre sus bancos centrales, con el fin de contribuir a la estabilidad financiera y monetaria. El pacto también contempla reforzar la colaboración en áreas como la energía nuclear, el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad y los proyectos de reurbanización, en particular en el diseño y construcción de nuevas ciudades.