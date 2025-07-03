Menú principal Ver contenido

Martes nublado con lluvias en el sur del país

Write: 2025-08-11 14:56:50Update: 2025-08-11 15:30:42

Photo : YONHAP News

El martes 12 se prevé una jornada mayormente nublada, con lluvias concentradas en el sur del país, especialmente en las provincias de Jeolla del Sur, Gyeongsang del Sur y en la isla de Jeju. Las precipitaciones oscilarán entre 10 y 80 milímetros, aunque en algunas zonas de la costa sur podrían superar los 100 milímetros.

Las temperaturas matinales se situarán entre 20ºC y 24ºC, mientras que por la tarde variarán entre 27ºC y 33ºC.

La calidad del aire será regular o buena, favorecida por un flujo ágil de corrientes atmosféricas.
