Martes nublado con lluvias en el sur del país

Photo : YONHAP News

El martes 12 se prevé una jornada mayormente nublada, con lluvias concentradas en el sur del país, especialmente en las provincias de Jeolla del Sur, Gyeongsang del Sur y en la isla de Jeju. Las precipitaciones oscilarán entre 10 y 80 milímetros, aunque en algunas zonas de la costa sur podrían superar los 100 milímetros.Las temperaturas matinales se situarán entre 20ºC y 24ºC, mientras que por la tarde variarán entre 27ºC y 33ºC.La calidad del aire será regular o buena, favorecida por un flujo ágil de corrientes atmosféricas.