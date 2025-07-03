Lee Jae Myung indulta al exministro de Justicia y a su esposa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung concederá un indulto especial al exministro de Justicia y exlíder del Partido Reconstrucción Corea, Cho Kuk, actualmente en prisión por irregularidades relacionadas con el ingreso universitario de su hija y por negligencia ante la vigilancia secreta a civiles llevada a cabo por la Oficina Presidencial cuando ejercía como secretario de Asuntos Civiles del expresidente Moon Jae In.La lista de beneficiarios, definida por Lee el lunes 11, será efectiva el próximo 15 de agosto, Día de la Liberación de Corea, y constituye su primer perdón desde que asumió el cargo. Entre los nombres figuran también la esposa de Cho, Chung Kyung Shim; el exsuperintendente de Educación de Seúl Cho Hee Yeon; la exdiputada del Partido Democrático Yoon Mi Hyang; y el exviceministro de Justicia Lee Yong Goo.En total, serán indultados 876.697 individuos, incluidos 1.922 condenados a prisión por delitos penales, 27 políticos y funcionarios públicos, 16 empresarios, 42 administradores de pequeñas y medianas empresas o comercios, así como 184 agricultores, sindicalistas y vendedores ambulantes.La medida ha generado polémica y división de opiniones, ya que incluye a un elevado número de políticos y personalidades afines al oficialismo que fueron investigados y condenados durante los gobiernos de Moon y del expresidente Yoon Suk Yeol.