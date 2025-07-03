Lee dialoga con el primer ministro neerlandés sobre cooperación en semiconductores

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el lunes 11 su primera conversación telefónica con el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, centrada en reforzar la cooperación bilateral en el sector de los semiconductores.Según informó la Oficina Presidencial, Lee expresó su deseo de profundizar los lazos de amistad entre ambos países y de ampliar la colaboración en diversos ámbitos, con especial atención al desarrollo y comercio de semiconductores.Durante el intercambio, ambos dirigentes destacaron que, en los últimos años, Seúl y La Haya han intensificado sus relaciones no solo en materia de comercio e inversiones, sino también en áreas emergentes como la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Asimismo, coincidieron en la importancia de seguir impulsando estas alianzas para alcanzar objetivos más ambiciosos en el futuro.