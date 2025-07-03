Photo : YONHAP News

La canción "Golden", tema principal de la película animada de Netflix "K-pop Demon Hunters", ha conquistado el primer puesto de la lista de sencillos Billboard Hot 100.En su actualización semanal del ranking musical, la revista estadounidense 'Billboard' anunció que el título ascendió una posición respecto a la semana anterior y superó a "Ordinary", de Alex Warren. La publicación destacó que "Golden" es la octava canción de K-pop que logra encabezar el listado y la primera de este género interpretada por vocalistas femeninas en alcanzar dicho lugar.El Billboard Hot 100 se elabora a partir de datos de streaming, número de emisiones en radio y ventas semanales. Según la revista, "Golden" acumuló 31,7 millones de reproducciones en streaming, un 9% más que la semana anterior, así como 8,4 millones de emisiones en radio y 7.000 copias vendidas.El tema pertenece a Huntrix, el grupo ficticio que protagoniza "K-pop Demon Hunters", y fue interpretado por tres artistas coreano-estadounidenses: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.