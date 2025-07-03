Menú principal Ver contenido

Internacional

Write: 2025-08-12 09:36:13Update: 2025-08-12 10:18:38

El cofundador de Terraform Labs se declarará culpable ante la Justicia de EEUU

Photo : YONHAP News

El empresario surcoreano Kwon Do Hyung, cofundador de Terraform Labs, la compañía creadora de la blockchain Terra y responsable del colapsado token LUNA y la stablecoin TerraUSD, se declarará culpable ante la Justicia de Estados Unidos en relación con las acusaciones de fraude multimillonario vinculadas a TerraUSD, por las que enfrenta un proceso penal.

El juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, informó el lunes 11 (hora local) que el acusado presentó una carta en la que manifestaba su intención de modificar su declaración. En consecuencia, el magistrado convocó de urgencia una audiencia para el martes 12 con el fin de debatir el cambio de alegato.

Kwon —conocido internacionalmente como Do Kwon— fue detenido en Montenegro en marzo de 2023 y posteriormente extraditado a EEUU. Allí, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York le imputó un total de ocho cargos, entre ellos fraude bursátil, fraude a través de redes, manipulación de precios en el mercado y conspiración para el blanqueo de capitales.

En enero de 2025, Do Kwon se había declarado inocente de todos los cargos presentados en su contra.
