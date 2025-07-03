Menú principal Ver contenido

El Ayuntamiento de Seúl realizará una encuesta general sobre la transición digital

Write: 2025-08-12 10:16:35Update: 2025-08-12 10:28:45

Photo : YONHAP News

El Ayuntamiento de Seúl llevará a cabo una encuesta a gran escala para conocer cómo vive la población la actual transición digital.

Denominado "Seoul Survey 2025", este estudio servirá como referencia fundamental para el diseño de políticas e iniciativas municipales. La muestra estará compuesta por 20.000 hogares residentes en la capital, incluidos tanto a ciudadanos nacionales como a extranjeros. Las entrevistas se realizarán a través de cuestionarios en línea y visitas presenciales.

Entre los temas abordados figuran el uso de plataformas de inteligencia artificial (IA), las opiniones sobre la reducción de la jornada laboral, así como el grado de soledad y el nivel de bienestar psicológico de los habitantes. Estos últimos datos se utilizarán para elaborar una estrategia municipal contra la soledad.

En la sección dirigida a residentes extranjeros se incluirán preguntas sobre el uso de servicios de traducción automática basados en IA, el grado de satisfacción con las actividades de ocio disponibles en la ciudad y las principales dificultades de adaptación.

Los resultados se darán a conocer en la primera mitad de 2026 a través del portal data.seoul.go.kr.
