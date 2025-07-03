La financiación pública con fondos del Banco de Corea alcanza un nivel récord

Photo : KBS News

El Gobierno ha financiado en lo que va de 2025 parte de su gasto público mediante préstamos del Banco de Corea por un total de casi 114 billones de wones, una cifra que marca un nuevo máximo histórico.Según datos revelados por el legislador opositor Park Sung Hoon, miembro del partido Poder del Pueblo y del Comité de Estrategia y Finanzas de la Asamblea Nacional, solo en julio la Administración solicitó al banco central créditos por valor de 25,3 billones de wones. Sumados a los préstamos recibidos entre enero y junio, el total asciende a 113,9 billones de wones, un 8,4% más que el récord anterior registrado en el mismo periodo de 2024, de 105,1 billones de wones.En julio, no obstante, el Ejecutivo amortizó parte de esta deuda, por un importe aproximado de 43 billones de wones.Los préstamos del Banco de Corea son a corto plazo y se utilizan para cubrir déficits temporales derivados del desfase entre la recaudación de impuestos y la ejecución del gasto público.