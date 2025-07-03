El KDI mantiene en el 0,8% su previsión de crecimiento para 2025

Photo : YONHAP News

El Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), uno de los principales think tanks del país, vaticina que la economía nacional crecerá un 0,8% en 2025, la misma previsión que presentó en mayo, cuando recortó a la mitad la proyección inicial del 1,6% anunciada en febrero.Según el organismo, el ritmo de crecimiento se verá lastrado este año principalmente por la caída de la inversión en construcción, aunque se espera un ligero repunte del consumo. El KDI estima que la inversión en el sector retrocederá un 8,1% debido a la lenta normalización de los programas de financiación de proyectos inmobiliarios, lo que podría afectar a la salud financiera de las constructoras y retrasar el avance de las obras en curso.El informe también advierte de que las tensiones comerciales internacionales podrían golpear las exportaciones y aumentar la incertidumbre económica. En particular, apunta a la ralentización de la economía global como consecuencia de la política arancelaria de Estados Unidos y de sus fricciones con actores relevantes del comercio mundial, como China, Brasil e India. Este escenario, señala, podría derivar en un incremento de los gravámenes sobre los semiconductores, con efectos adversos para las ventas exteriores surcoreanas.Como nota positiva, el KDI anticipa que el consumo interno podría mejorar en la segunda mitad de 2025, impulsado por los programas de ayudas del Gobierno destinados a estimular la demanda interna.