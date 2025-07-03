La Presidencia justifica los indultos con motivo del Día de la Liberación de Corea

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha defendido el martes 12 la decisión de conceder indultos a políticos y ex altos cargos gubernamentales con motivo del Día de la Liberación de Corea, que se conmemora cada 15 de agosto. La medida rompe con la práctica habitual, ya que no suele aplicarse en un primer año de mandato. En esta ocasión, la lista incluye a 27 políticos y exfuncionarios.La portavoz de la Presidencia, Kang Yu Jung, explicó que la elaboración del listado fue fruto de "una larga reflexión" del presidente Lee Jae Myung tras recabar opiniones de diversos sectores de la sociedad. Kang subrayó que el objetivo es "favorecer la armonía política mediante el diálogo y la reconciliación".En relación con el perdón al exministro de Justicia Cho Kuk, cuya inclusión ha generado una notable controversia, la portavoz señaló que la decisión responde a solicitudes procedentes de distintos ámbitos, especialmente del político y el religioso. En este contexto, añadió que, aunque la atención pública se ha centrado en los beneficiados políticos, la lista contempla un número mayor de empresarios y ciudadanos condenados por lo que calificó como "delitos de supervivencia".