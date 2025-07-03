El Gobierno retirará el bloqueo al pescado japonés si los consumidores lo avalan

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, se reunió el lunes 11 en Seúl con el ministro japonés de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Shijiro Koizumi, quien solicitó el levantamiento de las restricciones surcoreanas sobre las importaciones de pescado y otros productos marinos procedentes de Japón.Durante su visita oficial, Koizumi pidió agilizar la comunicación entre las autoridades competentes de ambos países con el objetivo de eliminar las medidas que limitan la entrada de bienes pesqueros japoneses.El Ministerio de Relaciones Exteriores no reveló detalles adicionales sobre el contenido del encuentro, aunque subrayó que la postura del Gobierno sigue siendo que el levantamiento de dichas restricciones solo será posible si existe una confianza suficiente, por parte de los consumidores, en que estos alimentos son seguros.Actualmente, Corea del Sur mantiene una prohibición total o parcial sobre la importación de pescado y marisco capturados en ocho prefecturas japonesas, incluida Fukushima, escenario del accidente nuclear de 2011.