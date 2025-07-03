Corea del Sur y China endurecen las sanciones contra la pesca ilegal

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y China han acordado endurecer las sanciones contra la pesca ilegal, de forma que los infractores serán arrestados sin posibilidad de liberación.La medida fue adoptada por las autoridades de control marítimo de ambas naciones tras una serie de reuniones celebradas del 5 al 7 de agosto. A partir del 1 de septiembre, se procederá a la detención inmediata de los pescadores que faenen sin el permiso correspondiente o que ingresen ilegalmente en aguas extranjeras o en zonas de prohibición especial. También serán arrestados quienes interfieran en las labores de inspección o agredan a los agentes de control marítimo.Actualmente, los pescadores chinos detenidos en aguas surcoreanas por faenar de forma ilegal pueden ser liberados si poseen un permiso de pesca emitido por Beijing y pagan una fianza. Sin embargo, con la nueva normativa, esta opción dejará de estar disponible. Seúl podrá imponer multas u otras sanciones, así como solicitar la anulación de sus permisos de pesca chinos. Además, una vez entregados a la Guardia Costera de China, los infractores podrán enfrentarse a nuevas penalizaciones en su país de origen.