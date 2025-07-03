La cumbre bilateral entre Lee y Trump se celebrará el 25 de agosto

Photo : YONHAP News

La cumbre bilateral entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tendrá lugar el próximo 25 de agosto, en el marco de la visita oficial que el mandatario surcoreano realizará a Estados Unidos entre los días 24 y 26, según confirmaron el martes 12 fuentes gubernamentales de ambos países.Este encuentro de alto nivel será el primero celebrado entre Lee y Trump, quienes centrarán sus conversaciones en el futuro de la alianza bilateral en un contexto marcado por cambios significativos que afectan tanto a la seguridad como a la economía mundial. En este sentido, se prevé que aborden medidas destinadas a consolidar la paz en la península coreana y avanzar hacia la desnuclearización, así como a reforzar el sistema de defensa conjunta entre Seúl y Washington.La agenda incluirá también asuntos económicos, como el fortalecimiento de la cooperación en el suministro de minerales críticos para la industria tecnológica y la expansión de la colaboración en sectores estratégicos, entre ellos los semiconductores, las baterías y la construcción naval.