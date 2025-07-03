Miércoles con lluvias en la mayor parte del país

Photo : YONHAP News

La jornada del miércoles 13 estará marcada por lluvias que se prolongarán hasta el jueves 14 en la mayor parte del país.Las acumulaciones oscilarán entre 50 y 100 milímetros en Seúl, entre 30 y 80 milímetros en las zonas montañosas de la provincia de Gangwon, y entre de 5 y 20 milímetros en la costa noreste. En las regiones centrales y meridionales, las precipitaciones variarán entre 5 y 60 milímetros.Las temperaturas mínimas se situarán entre los 21ºC y 26ºC en la mañana, mientras que las máximas alcanzarán entre 27ºC y 33ºC por la tarde.La calidad del aire se mantendrá en niveles buenos gracias a la lluvia y al flujo ágil de las corrientes atmosféricas.